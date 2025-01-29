【漫画】本編を読む飼い猫との日常をユルいタッチで描いたコミックエッセイとして、大勢の猫好きから熱い支持を得る「うちの猫がまた変なことしてる。」（卵山玉子/KADOKAWA）シリーズ。ハチワレ猫のトンちゃんと、白ボディ＆キジトラしっぽのシノさん、そして著者夫婦というふたりと2匹の生活から始まった本作も、2024年秋にシリーズ8作目を刊行した。当初はやんちゃな若猫だった2匹も、気づけばシニア世代へ突入。預かり猫