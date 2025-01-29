バイエルン・ミュンヘンで活躍するフランスの逸材は今冬クラブを去るようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルンに所属する19歳のフランス人FWマティス・テルは今冬でクラブを去ることを決断したという。スタッド・レンヌの下部組織出身であるテルは2021年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その翌年の2022年7月にはバイエルンに完全移籍。加入後ここまでは19歳ながらも公式戦82試合に出場