マンチェスター・シティでプレイするクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオル（23）はペップ・グアルディオラが望むのであれば、どこのポジションでもプレイできる準備があるという。2023年夏にライプツィヒからやってきたグヴァルディオルはCBとして起用されることが予想されていたが、ペップは同選手と左SBとして重宝している。昨シーズン、グヴァルディオルは公式戦42試合に出場しているが、そのうち32試合が左SBでの起用に