29日、石川県志賀町で運輸会社の一部屋を焼く火事がありました。この火事で身元不明の男性1人が遺体で見つかりました。29日午前7時45分ごろ、志賀町酒見寺家にある運輸会社「雅（みやび）」の近くに住む男性から、プレハブ2階建ての建物で「火事か分からないですが人が亡くなっているようです」と、消防に通報がありました。建物はプレハブ2階建てで、消防が現場に到着した時には火はすでに鎮火していましたが、1階の居室から身元