ロック歌手の世良公則が２９日、ライブ映画「エリック・クラプトン『クロスロード・ギター・フェスティヴァル２０２３』」（３１日公開）の公開記念イベントを都内で行った。クラプトンが主催する２３年９月２３、２４日に行われたギターの祭典をスクリーンで上映。世良は「誰がどんなギター弾いてるんだろう、どんなアンプ使ってるんだろうっていうのを見るのが好きです。ただのギターオタクなので…」とコレクター目線での楽