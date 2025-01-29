29日（水）は、西日本から北日本の日本海側で雪が降りました。30日（木）も東日本から北日本は日本海側を中心に、引き続き大雪に警戒が必要です。気象衛星です。日本海から雲が大きく渦を巻きながら進んできました。これは上空の寒気の塊、「寒冷渦」と言います。この寒冷渦が近づいたり通るときには大気の状態が不安定となって、雪と風が強まり、荒れた天気となります。また寒冷渦は動きが遅いですから影響が長引きます。今後の雪