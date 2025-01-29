俳優の鈴木福が２９日、都内で日本語吹き替え版の声優を務めたアニメ映画「野生の島のロズ」（クリス・サンダース監督、２月７日公開）のＰＲイベントにスペシャルソング「ＡｌｗａｙＳ」を担当するＮｉｚｉＵと出席した。人間をサポートするロボットのロズが無人島に流れ着くことから始まる心温まる物語。鈴木は「僕はＷｉｔｈＵ（ＮｉｚｉＵのファン）ですから、緊張しています。一緒に仕事をすることが目標だったので、それ