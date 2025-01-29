巨人は春季キャンプグッズを２９日からジャイアンツ公式オンラインストアで発売すると発表した。球団公式グッズショップの「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、２月１日から取り扱う。「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」はキャンプ地の宮崎、沖縄でも開店する。商品は「２０２５ＳｐｒｉｎｇＣａｍｐ」ロゴをあしらったＮＩＫＥ製Ｔシャツや雑貨に加えて、ボタニカル柄デザインのニューエラ製キャップやプレー