2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主人公・豊臣秀長役で出演することが決まっている俳優・仲野太賀。これまでも「この恋あたためますか」(2020年)、「コントが始まる」(2021年)、「いちばんすきな花」(2023年)など数々の話題作で確かな存在感を放ってきた仲野。2024年は7月期の「新宿野戦病院」で小池栄子とW主演を務めたり、12月に公開され現在も上映中の映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」に出