解放されたナアマ・レビさんが愛する人たちと再会する様子＝２５日/Haim Zach/Israeli Government Press Office via Reuters（ＣＮＮ）イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意に基づき、第１段階で解放されたイスラエル人の人質の１人、ナアマ・レビさん（２０）が２８日、インスタグラムに「４７７日が経って、ようやく家に帰れた」と投稿した。レビさんは２０２３年１０月、ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃で連れ去られ、