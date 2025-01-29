来日６年目のシーズンに臨むオースティン（球団提供）横浜ＤｅＮＡは２９日、昨季、自身初の首位打者に輝いた横浜ＤｅＮＡのタイラー・オースティン内野手（３３）が来日したと発表した。来日５年目の昨季は初めて規定打席に到達し、打率３割１分６厘、２５本塁打、６９打点とチームをけん引。クライマックスシリーズ（ＣＳ）、日本シリーズでも主軸として活躍し、日本一に大きく貢献した。昨オフに球団が保有していた延長オプ