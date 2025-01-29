この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはnon☺︎3y🦖(@non22882288)さんが投稿したあるエピソードです。子どもがけがをすると、親はひやっとしますよね。投稿者さんは日ごろからけがに気を付けるようわが子に言い聞かせていたそうですが、その伝え方がきっかけでかわいいシーンが生まれたといいます。 わが子がけがをしないように守りたい。それは多くの親の願いで