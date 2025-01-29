陸上女子やり投げでパリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が、周囲の?注目ポイント?について複雑な思いを口にした。花の都で日本女子トラック＆フィールド種目初の頂点に立った女王は、オフシーズンに数々の表彰式やイベント、テレビ番組などに出演。２９日に都内で行われた第５４回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授与式典では大賞を受賞したが「鐘を鳴らすところやカステラを食べるところばかりがフィーチャーされた。