「エボリューション」改め「プロレスリング・エボリューション」の新体制初となる興行が２９日に新宿フェイスで行われ、新社長となった諏訪魔（４８）がＧＭの石川修司（４９）と一騎打ちを行った。今年１月１日付で社長となり、名実ともに団体を先頭で率いる立場となった諏訪魔はこの日、その覚悟を示すような激闘を盟友の石川と展開した。序盤からショルダータックルを打ち合うド迫力の肉弾戦を見せるなど共にゆずらぬ一進一退