プロ野球でＤｅＮＡを２６年ぶりの日本一に導いた三浦大輔監督（５１）が、ＤｅＮＡファンとして知られる経済アナリストの森永卓郎さん（享年６７）への思いを語った。２９日に都内で行われた第５４回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授与式典では、２８日に原発不明がんで亡くなった森永さんについて言及。「昨年もラジオでご一緒させていただいたが、訃報を聞いた時は非常に残念に思った。最期まで横浜ＤｅＮＡベイスタ