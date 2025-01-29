この漫画は、ある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとに、義実家とのお金に関するトラブルを描いています。アイコが産後の入院中に娘の出産祝いの中身を抜き、義実家に渡していた夫・ヨシ。それを知ったアイコは離婚したいと言い実家へ帰ります。離婚したくないと言い、謝るヨシに対してアイコの父は2人きりで話そうと別室へ行き2時間が経過しました…。はたして何を話しているのでしょうか。『義実家からお金の無心をされた話』