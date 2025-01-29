優れた排水性能も発揮するプレミアムスポーツタイヤネクセンタイヤジャパンは2025年1月23日、同社のプレミアムスポーツタイヤ「N-FERA Sport（エヌフィラ・スポーツ）」が、第4世代である新型ミニ クーパーの新車装着タイヤ（サイズ：215/45R17）として採用されたと発表しました。プレミアムスポーツタイヤ「N-FERA Sport（エヌフィラ・スポーツ）」を純正装着する新型ミニ クーパー「N-FERA Sport」は、欧州市場向けに開発され