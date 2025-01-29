このお話は、作者・おたんこ助産師(@otanko_mw)さんが、高校時代に突如退学してしまった親友・ひまりの妊娠、出産を知ったときのことを描いています。高校2年生のころ、親友のひまりがひっそりと自主退学し、驚くおたんこ助産師さん。その後、ひまりから手紙が届き、出産していたことを知って…。おたんこ助産師さんのブログで掲載中の作品『親友の妊娠』第10話をごらんください。 ©otanko_mw ©otanko_mw