大相撲の第７４代横綱への昇進が２９日に決まった豊昇龍関（２５）（本名スガラグチャー・ビャンバスレン、立浪部屋）。モンゴル出身では６人目の横綱となった。東京都台東区の立浪部屋で行われた横綱昇進の伝達式を終え、後援者らと乾杯して笑顔を見せる豊昇龍関のそばに、「日本の弟」として親しく接する千葉県柏市の久保田輝哉（てるちか）さん（１７）の姿もあった。出会いは約５年前。ダウン症の輝哉さんが通う柏相撲少年