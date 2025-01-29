プロフィギュアスケーターの本田真凜さんは1月28日、自身のInstagramを更新。『【推しの子】』の衣装を着用したショットを披露しました。【実際の投稿：本田真凜、星野アイのコスプレ姿に大反響】「本気の天使すぎる」本田さんは「大好きなアニメの大好きな曲でまさか滑らせて頂けるなんて…」とつづり、7枚の写真を投稿。スケートショットを公開しました。本田さんは、大人気アニメ『【推しの子】』・星野アイのコスプレ衣装を着