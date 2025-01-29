Image: 不二貿易株式会社 夜のムードを大切にしたい、という方は多いんじゃないでしょうか。できる限り部屋を暗くしたいけど、自分の手元や周囲が見えるぐらいの明かりは欲しい。しかもいろんな部屋で。そんな希望を叶えてくれるLEDテーブルランプが不二貿易株式会社から発売されました。サッと移動できる照明 Image: 不二貿易株式会社