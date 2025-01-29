トレーニング機材を使わせてくれないかと頼んだ同僚右腕イチロー氏が米野球殿堂入りを果たし、MLB公式サイトのクリスティーナ・デ・二コラ記者はマーリンズ時代について特集。2017年途中までともにプレーした元投手のAJ・ラモス氏は、イチロー氏“こだわり”のトレーニング設備を使ってもいいか恐る恐る聞いたことがあるという。イチロー氏といえば、マリナーズ時代から初動負荷トレーニングを行っており、試合中にも使用でき