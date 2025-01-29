お笑いコンビ「ミキ」の昴生が、1月29日（水）までに自身のInstagramを更新。新衣装を掲載すると「オシャレ」と話題を集めている。【写真】新衣装を着てギャルピースする昴生おちゃらける亜生■シックな色合いに“品”を感じる今回投稿されたのは、昴生いわく「ワインレッドとパープルの間のような色！」の新衣装。写真には、これまでのベーシックなスーツとは一変し、シックなレッド系のスーツを身にまとい劇場で漫才を繰り