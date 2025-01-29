大分県警日田署は29日、日田市庄手の商業施設駐車場内で7日午後3時5分ごろ、女性が車内にいたところ男性が車内に乗り込んできて、カッターナイフ様の物を示され車を発進するように要求される強要未遂容疑事件で、犯人を摘発したことを防犯メールで報告した。女性が拒んだところ、男性はその場から立ち去ったことから女性にけがはなかった。情報提供と捜査活動への協力に感謝した。