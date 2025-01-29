長崎と佐賀両県の県議会議員が、意見交換を行う交流会が長崎市で開かれました。 （長崎県職員） 「本県は現在、街のたたずまいが大きく変わり、100年に1度の大きな変革期を迎えている」 議員交流は長崎と佐賀の県議会議員が共通の課題解決を目的に、50年ほど前から行っていて、2010年度から中止となっていましたが去年、佐賀市で約14年ぶりに再開。 今回は佐賀県の議員が長崎市を訪れ、100年に1度の変革期を迎える長崎の街並み