冬の味覚の話題です。静岡県松崎町で「川のり」の収穫が最盛期を迎えています。 【写真を見る】「ぜひ皆さんのオリジナルの食べ方を」川のり収穫最盛期 やわらかい食感と香りの良さで知られる冬の味覚=静岡・松崎町 松崎町の川では毎年この時期、地元の人たちが川底についた「川のり」を収穫しています。「川のり」は海水と淡水が混ざる河口で育つアオノリの一種で、やわらかい食感と香りの良さで知られる冬の味覚です。 ＜松崎