静岡県私学協会は1月29日、静岡県内私立高校の2025年度入試の志願状況を発表しました。全日制39校の志願者数は26,762人で、募集定員1万1,520人(内部進学を含む)に対する平均志願倍率は2.32倍で、2024年度の2.34倍から0.02ポイント下がりました。 【全39校全学科分掲載】あなたが志望する高校・学科の倍率はこちらで確認 倍率が最も高いのは、学校別では、2025年4月から校名を改称する浜松学院興誠(現浜松学院)の5.27倍、磐田東の