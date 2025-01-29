2025年1月28日、埼玉県で道路が陥没しトラックが転落した事故。地下の下水管が腐食したことが原因とみられています。インフラの老朽化をめぐっては浜松市でも漏水が相次ぎ対策を進めていますが、資金と人材の不足が大きな壁となっています。 【写真を見る】「漏水の音か、漏水の音じゃないのかを聞き分ける判断が難しい」浜松市で水道管点検作業 対策を阻むコストと人材不足 =静岡・浜松市 日常の風景が一変しました。1月28日、