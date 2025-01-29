静岡県沼津市特産の「寿太郎みかん」の出荷が1月29日から始まりました。2025年は、ミカンが全国的に記録的な不作で価格が高騰しています。 【写真を見る】「大変おいしいミカンができました」寿太郎みかんの出荷始まる 貯蔵庫で熟成させ糖度高く濃厚な風味=静岡 ＜中西結香記者＞ 「寿太郎みかんの出荷が始まり、選果場では職員がみかんの選別に追われています」 沼津市では、1月29日から西浦みかん寿太郎の出荷が始まりまし