静岡県磐田市消防団の男が、消火器の売上金約34万円を着服した疑いで逮捕されました。消防団は1月28日の夜に会見を開き、謝罪しました。 ＜磐田市消防団 門奈良則団長＞ 「住民の信頼を損ねてしまい心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、磐田市の消防団員の容疑者の男(33)です。警察によりますと、容疑者の男は地域で販売した消火器の売り上げ金約34万円を2023年10月