賃上げの機運が高まるなか、手取りを増やすことにつながる「充実の福利厚生」が注目されています。【写真で見る】“手取りを増やす”福利厚生ランチ代1000円→500円の補助も充実「福利厚生」なぜ増加？良原安美キャスター：今、企業の福利厚生に注目が集まっています。労務SEARCHが、20代以上の働く男女300人を対象に行った調査によると…【利用している福利厚生は？】通勤手当158票人間ドックなど81票慶弔休暇75票【魅力