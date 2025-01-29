歌手の夏川りみ（５１）が２９日、東京・アリオ葛西で、同日発売のシングル「詩、歌、唄」の新曲イベントを行った。リリースイベントはコロナ禍を経て、約８年ぶりの開催。ファン１５０人の前で「島唄」「涙そうそう」などヒットソングを含む全４曲を熱唱した。同所は２５年前に初めてリリースイベントを行った思い出の場所。夏川は「こうしてまた同じ場所で歌わせていただくのはとてもうれしいです」と笑顔。三線を弾きながら