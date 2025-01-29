Isla Binnie[ニューヨーク ２９日 ロイター] - 経営幹部層向けに助言などのサービスを提供するラッセル・レイノルズ・アソシエイツが２８日公表した報告書によると、昨年のグローバル企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）の退任は過去最多だった。投資家からの圧力が背景。２０２４年に退任したＣＥＯは約２０２人で前年比１３％増加。過去６年の平均（１８６人）を上回った。業種別ではテクノロジーが突出し４０人が退任。６年間の