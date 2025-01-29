日向坂４６の佐々木美玲が２９日に自身のＳＮＳを更新。グループの最新シングル発売を報告した。６日に佐々木久美、高瀬愛奈とともにブログでグループからの卒業を発表した美玲。インスタグラムに「今日は、日向坂４６の１３ｔｈｓｉｎｇｌｅ『卒業写真だけが知ってる』の発売日です私にとってこれが最後のシングル。悔いなく最後までアイドルを楽しみたいと思います」とつづり、久美とのツーショットやメンバーとの自撮り