今年は、昭和100年にあたる節目の年です。MBCでは「昭和からのメッセージ」と題し、当時の映像とともに昭和をひも解き、今を生きる私たちへのヒントを探ります。 昭和51年、1月31日に日本で初めての五つ子が鹿児島で生まれました。5人はあさって31日、49歳の誕生日を迎えます。きょう29日の昭和からのメッセージは、五つ子誕生をきっかけに変わっていた鹿児島の周産期医療です。 「5人一緒に生まれたということで、