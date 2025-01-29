ドル円１５５．３５近辺、ユーロドル１．０４０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル高の動き一服。次第にＮＹ市場待ちのムードになっている。ドル円は155.35近辺、ユーロドルは1.0405近辺などで落ち着いた値動きが続いている。米１０年債利回りは４．５２％台後半へとやや上昇している。 USD/JPY155.39EUR/USD1.0407