千葉県は２９日、同県旭市の養鶏場で飼育されている採卵鶏から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表し、同日に約３万６０００羽の殺処分を始めた。県によると、感染確認は全国で今季４７例目で、県内では１３例目。