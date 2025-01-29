「アメリカ第一主義」を掲げるトランプ政権が、外国への援助の一時停止を発表しました。ミャンマーからの避難民が暮らすキャンプでは、深刻な影響が出始めています。【写真を見る】突然閉鎖…米支援の病院に残された患者たちミャンマー避難民キャンプ 米支援の病院が突然閉鎖ミャンマーと国境を接するタイのターク県。4年前の軍事クーデター以降、内戦状態が続くミャンマーからの避難民などおよそ3万人が暮らすキャンプがあり