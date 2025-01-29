さっぽろ雪まつりの開幕が近づく29日、市民グループによる雪像の制作が始まった。実行委員会によると、話題の人物や人気キャラクター、北海道ゆかりの動物など、多彩なテーマの作品が並ぶ見込みという。さっぽろ雪まつりに向け、市民雪像の制作が進んでいる=2025年1月29日、札幌市中央区「気温が高いと、雪がやわらかくて作業的には楽だけど……」大通2丁目会場で作業していたキャリア20年以上のベテラン・鈴木博詞さんは暖