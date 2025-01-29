フリーアナウンサーでタレントの森香澄さんがFC東京とコラボを果たし、ファンの注目を浴びている。都内ではJリーグ開幕プロモーションの一環として、1月20日から2月2日までの期間限定で「FC東京 熱狂タクシー」が走行中。車内ではシートベルト着用啓発映像が放映され、森さんとFC東京マスコットの東京ドロンパが共演している。森さんは映像の中でFC東京のユニフォームを着用。「ご乗車中のみなさま、安全のためシートベルト