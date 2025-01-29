【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■2024年11月の誕生日以来、初めてYOSHIKI CHANNELの映像に生出演するDay2では、ファンの質問に直接答える特別企画を実施！ 米・ロサンゼルスの山火事発生から約3週間。YOSHIKIが現地ロサンゼルスから、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELに2日連続で生出演（Day1は音声のみ）する。 日本時間1月31日1