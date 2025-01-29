テレビ東京で2024年7月クールに放送されたドラマ『星屑テレパス』のBlu-ray＆DVD BOX 発売記念イベントが28日に都内で行われ、AKB48の佐藤綺星、伊藤百花、大盛真歩、山崎空(※崎は「たつさき」)が登壇した。伊藤百花原作は、大熊らすこ氏が4コママンガ誌『まんがタイムきらら』にて連載中で、2023年にはテレビアニメ化もされた話題のガールズコミックを実写化。極度のあがり症で人とのコミュニケーションに悩む女子高生の主人公・