1月27日に“電撃降板”したフリーアナウンサー・生島ヒロシのレギュラー番組は、生島の名が外され『おはよう定食』と『おはよう一直線』（ともにTBSラジオ）のタイトルで放送されている。「どちらも、生島さんの冠番組として26年以上も続いた長寿番組でしたが、TBSラジオは『人権方針に背く重大なコンプライアンス違反があったと確認したため』と説明し、生島さんの降板を発表しました。また、翌日からは代役を立てて、放送を