グラビアアイドルの榎原依那（えのはら・いな）が、2月15日に発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER』（東京ニュース通信社刊）最新号「Round 4」の表紙を飾る。昨年、彗星のごとく現れ、1st写真集が重版されるなど快進撃を続ける榎原が、本作で新たな魅力を解き放つ。【別カット】正真正銘の超逸材！榎原依那の大迫力ボディ『BLT MONSTER』は、女性の肉感や肌感、質感、そして内に秘めた“怪物”性に迫ることをコンセプトに