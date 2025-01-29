モデルの山田優（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。金髪ロングヘアにサングラス姿を披露した。山田は「打ち合わせ終わりにカフェへ寄り道して帰った日」と、インパクトのある姿でカフェにいる姿を投稿。さらに「たまたまCanCamの撮影をしていためるるちゃんに会えた日でもありました」と、自身も活躍していた「CanCam」の専属モデルの後輩、「めるる」こと女優でモデルの生見愛瑠（22）との2ショットも披露した。