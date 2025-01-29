北海道は29日、核のごみの最終処分場選定を巡る説明会で「処分場を北方四島に建設しては」との参加者の提案に、資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構の幹部が同調するような発言をしたとして、それぞれに抗議したと明らかにした。