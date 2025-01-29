秋元康氏プロデュースの１７人組アイドル・ＲａｉｎＴｒｅｅが２９日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲で「１ｓｔデジタルデビューシングル『ＩＬＵ』リリースイベント」を開催し、メジャーデビューを飾った。待望のデビューシングルは、綾瀬ことり、遠藤莉乃、加藤柊、佐藤莉華、鈴野みお、新野楓果、橋本真希の選抜された７人で披露し、残りのメンバーでカップリング曲の「僕のオーロラ」を歌った。最後は１７人全員