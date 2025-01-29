俳優の鈴木福（20）、9人組ガールズグループ「NiziU」が29日、都内で行われた、映画「野生の島のロズ」（クリス・サンダース監督、2月7日公開）のスペシャル・イベントに登壇した。この記事の写真を見る今作は、野生の島で起動した最新型アシスト・ロボットの「ロズ」に、ひょんなことから愛情が生まれ、動物たちとともに生き、島の危機を乗り越えていく感動の物語。鈴木は、主人公・ロズに育てられ、立派に成長していく雁（ガン）