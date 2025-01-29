浅葱の＜桃太郎伝記 〜我武者羅〜＞ツアーの千秋楽がまもなく開催される。それに伴い、ニューシングル「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」、そして「桃太郎伝記 〜鬼火〜」の2曲が配信され、ダウンロードおよびサブスクリプションでのサービスが解禁となった。千秋楽公演の一般チケットは、本日より発売スタート。当日は「桃太郎伝記 〜祝詞呪〜」の限定CDシングルが来場者全員にプレゼントされる。そして千秋楽ならではのゲストとして淳