キリンビバレッジは1月29日、「2025年 事業方針発表記者会見」を開催。2024年の振り返りやヘルスケアサイエンスを中心とした2025年の取り組みについて説明した。キリンビバレッジ「2025年 事業方針発表記者会見」を開催○■免疫ケアの習慣化、ターゲットの拡大へ冒頭、キリンビバレッジ 代表取締役社長 井上一弘氏が登壇。2024年清涼飲料市場は、前年比100%での着地見込みだが、ヘルスケアサイエンスカテゴリーは成長継続。井上氏